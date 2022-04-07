Мер Дніпра рекомендує евакуюватися жінкам, дітям і літнім людям

Міський голова Дніпра Борис Філатов рекомендував жителям міста, які виїхали за його межі, поки що не повертатися, а певним категоріям населення – евакуюватися. Про це повідомляє «Суспільне».

Жінкам, дітям, людям похилого віку, а також тим, хто не задіяні на промислових підприємствах та у критичній інфраструктурі, міський голова радить виїхати.

За його словами, ситуація на Донбасі загострюється. Наразі відбувається евакуація жителів з Луганської та Донецької областей. “Багато людей зараз рухаються крізь наш обласний центр. Нам дуже допомагає, що запущений прямий евакуаційний потяг з Покровська. Тим не менш, велика кількість людей їдуть приватним транспортом і автобусами. Рекомендую їм рухатися далі, в сторону Західної України, де у будь-якому випадку безпечно, – повідомив Борис Філатов.

За словами міського голови, наразі у Дніпрі комунальні підприємства та лікарні працюють у штатному режимі, є запас ліків на кілька місяців. Крім того, місто очікує партію медикаментів з Ізраїлю.

Агентство Телевидения Новости