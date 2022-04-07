Мер Балаклеї втік в рф, але його обіцяють знайти а покарати за зраду

“Наші Збройні сили роблять усе, аби відсунути ворога від меж Харкова і, звичайно, рухатися у напрямку звільнення наших територій. Ми спілкуємося майже щодня з тими громадами, які перебувають майже на кордоні з Російською Федерацією і за задумом окупантів мали б найбільше сприяти їм у просуванні. Вони налаштовані абсолютно патріотично”, – повідомив голова ХОВА в інтерв’ю Фактам ICTV.

Щодо тих посадовців, яких уже викрили у співпраці з окупантами, порушено кримінальні провадження. Зокрема, йдеться про голів Куп’янської та Балаклійської громад.

“Тривають процесуальні дії, наслідком яких, я переконаний, буде оголошення підозри. За нашою інформацією мер Балаклії зі своєю сім’єю залишив це місто і виїхали на території Росії. На жаль, ми такі факти маємо. І я переконаний, ці люди понесуть справедливе і жорстке покарання за свої дії, за зраду України і кожного мешканця населеного пункту”, – підкреслив Олег Синєгубов.

Також він зазначив, що вороги доводять деякі окуповані населені пункти до критичної точки і не погоджують гуманітарні коридори. Зокрема, така ситуація склалася в Липецькій громаді.

“Скільки ми не запитували евакуаційних коридорів і люди хотіли виїхати з Липців до нас, на нашу землю, підконтрольну Збройним силам України, їм цього не дозволяли зробити і сказали, що шлях лише один – до Росії”, – сказав Олег Синєгубов.

У випадку блокування гуманітарних коридорів допомогу доставляють до найближчих неокупованих населених пунктів, а далі продукти намагаються довезти волонтери. Зокрема, таким чином вдається передавати хоча б невеликі обсяги допомоги в Ізюм.

“Повірте, ми знаємо абсолютно про кожну громаду, ми ні про кого не забули. Якщо ми можемо довезти гуманітарну допомогу навіть без погодження зелених коридорів, ми довозимо до найближчого населеного пункту. Я хочу подякувати волонтерам, усім органам місцевого самоврядування, які долучаються і фактично під кулями намагаються все це завезти вже у свої міста, на свої території”, – сказав голова Харківської ОВА.

Агентство Телевидения Новости