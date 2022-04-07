У Львові для переселенців розгортають контейнерне містечко

Сьогодні починаємо облаштовувати перше контейнерне містечко для тимчасово перебування українців, які змушені евакуюватись із гарячих точок, написав у Телеграмі мер Львіва Андрій Садовий

Це 88 житлових контейнерів, у яких зможуть жити понад 350 людей.В одному будиночку можуть жити 2-4 людини. Всередині є все необхідне – меблі, світло, тепло. Санвузли та їдальня розташовані на території містечка.

Дякуємо за цю важливу допомогу Уряду Республіки Польща! Також подяка міністру регіонального розвитку громад та територій Олексію Чернишову.

На території Львівської громади буде розміщено декілька таких містечок. Всі деталі згодом.

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