Сівба на передовій: на Харківщині аграрії розпочали весняні роботи

У Харківській області стартувала посівна кампанія. Як повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, на сьогодні аграрії Харківщини вже посіяли майже 2,5 тисячі гектарів ранніх зернових і зернобобових культур.

Загалом цієї весни в Харківській області мають намір засіяти близько 60% від тієї площі, яка була у планах до початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

“Наші аграрії – справжні герої сучасності. У надскладних умовах намагаються проводити весняну посівну кампанію, адже на їхніх плечах продовольча безпека. Рівень готовності до посівної аграріїв дуже високий”, – повідомив Олег Синєгубов.

За даними профільного департаменту, на всіх територіях, де не відбуваються активні бойові дії, аграрії готові сіяти. Наразі інформацію про початок посівної надають 5 районів Харківської області.

“На сьогодні в Харківській області вже посіяли майже 2,5 гектара ранніх зернових та зернобобових культур. Аграрії Харківщини зроблять усе можливе, щоб досягти високих показників врожаю зерна та олійних культур. Але навіть якщо середня врожайність буде менша, внутрішню потребу ми точно зможемо задовольнити”, – зазначив голова ХОВА.

Також він зауважив, що для підтримки аграріїв під час воєнного стану Уряд прийняв низку рішень. Серед них:

для уникнення дефіциту пального на заправках та максимального стримування його цін скасовано акциз на пальне;скасовано перевірку бізнесу та запроваджено добровільний єдиний податок;на компенсацію відсотків та надання гарантій за кредитами для аграріїв для проведення посівної Кабмін виділив понад 25 млрд грн;спрощено доступ виробників сільгосппродукції до палива та пестицидів;розширено кредитування для аграріїв та внесено низку змін до державної програми «Доступні кредити 5-7-9%».

Важливо, що запроваджено бронювання військовозобов’язаних, які працюють у сільському господарстві.

“Загалом проблеми є і їх чимало, але посівна має відбутись навіть за таких умов. Тому віримо в ЗСУ, працюємо, намагаємось засіяти якомога більше земель. Все буде Україна”, – підкреслив Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости