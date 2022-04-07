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Ситуація на Слобожанському напрямку станом на вечір 7 квітня

Ситуація на Слобожанському напрямку станом на вечір 7 квітня

Оперативна інформація станом на 18:00 07 квітня від Генштабу ЗСУ.

На Слобожанському напрямку ворог проводить активні заходи з нарощування системи управління та зв’язку в інтересах наступального угруповання військ.

В районі Харкова до п’яти батальйонних тактичних груп ворога продовжують блокувати місто та обстрілювати його з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів.

Окупанти утримують місто Ізюм, намагаються продовжити наступ у напрямку на Слов’янськ та Барвінкове.

Агентство Телевидения Новости

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