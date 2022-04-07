На Ізюмщині окупанти катували та підпалили трьох місцевих мешканців

Під час окупації селища Гусарівка Ізюмського району російські військові катували та після цього підпалили трьох місцевих мешканців. З метою знищення слідів своїх злочинів злочинці накрили тіла жертв перед підпалом шинами від автомобіля, повідомляє прокуратура Харківської області.

Після звільнення села від російських загарбників 7 квітня в підвалі одного із будинків знайдено спалені частини тіл трьох людей.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області Ізюмським районним управлінням поліції ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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