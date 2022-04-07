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07.04.2022 23:31
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На Ізюмщині окупанти катували та підпалили трьох місцевих мешканців

На Ізюмщині окупанти катували та підпалили трьох місцевих мешканців

Під час окупації селища Гусарівка Ізюмського району російські військові катували та після цього підпалили трьох місцевих мешканців. З метою знищення слідів своїх злочинів злочинці накрили тіла жертв перед підпалом шинами від автомобіля, повідомляє прокуратура Харківської області.

Після звільнення села від російських загарбників 7 квітня в підвалі одного із будинків знайдено спалені частини тіл трьох людей.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області Ізюмським районним управлінням поліції ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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