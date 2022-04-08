У Харкові горіли велики склади та ТРЦ. ДСНС

За добу з 07 по 08 квітня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 75 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж 56, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами – 15, пожеж в екосистемах, спричинених необережним поводженням з вогнем та підпалом – 30, пожеж у приватному секторі та на об’єктах, що сталися з інших причин, не пов’язаних обстрілами — 11; також 1 раз на розбирання завалів, та 7 — на допомогу населенню та ліквідації наслідків ДТП.

Підрозділи ДСНС протягом доби здійснили 15 виїздів на гасіння пожеж спричинених ворожими обстрілами. Так, рятувальники виїздили на гасіння пожеж житлових багатоповерхівок, приватних будинків, гаражів та автомобілів, складських будівель, об’єктів торгівлі та харчування.

Пожежі сталися у Київському (3), Немишлянському (3) та Індустріальному (3) районах міста Харкова, а також Чугуївському (1) та Харківському (5) районах області. Найбільша пожежа виникла о 15:30 у одному торговельних центрів міста Харкова. Горіли дах та частково приміщення на 3-му та 4-му поверхах будівлі. Площа пожежі склала близько 2300 кв.м. О 17:20 пожежу було локалізовано, а о 20:25 повністю ліквідовано. За попередніми даними жертв та постраждалих немає. У ліквідації пожежі брали участь 18 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 80 чоловік особового складу ДСНС.

Також о 17:05 рятувальники виїздили на гасіння пожежі складської будівлі, що в Немишлянському районі міста Харкова. Площа пожежі склала близько 2000 кв.м. На місці події працювало 6 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 30 чоловік особового складу ДСНС. О 19:55 пожежу було ліквідовано. Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби здійснили 41 виїзд для розмінування боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости