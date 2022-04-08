В Україні можуть подорожчати цигарки

1 квітня у Верховній Раді прийняли за основу проєкт закону про податки на етиловий спирт. Однак документ містить і зміни щодо тютюнових виробів. Поки в країні йде війна, продавці цигарок можуть збувати товари дорожче. Про це повідомляє Сегодня.

“Тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану в Україні, зупиняється дія частини другої статті 17 цього Закону стосовно відповідальності (застосування фінансових санкцій) за роздрібну торгівлю тютюновими виробами за цінами, вищими від максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких тютюнових виробів, збільшеними на суми акцизного податку з реалізації через роздрібну торговельну мережу тютюнових виробів”, – йдеться в законопроєкті.

В Асоціації виробників тютюнових виробів не схвалили таке рішення народних депутатів. Там переконані, що продаж цигарок за цінами, вищими від максимальних роздрібних, посприяє лише збагаченню нечесних підприємців.

Оскільки вони зможуть встановлювати максимальні роздрібні ціни на рівні 1 гривні, то зможуть і мінімізувати сплату ПДВ. Відтак держбюджет втрачатиме 9,83 грн з однієї пачки, а споживачі платитимуть більше.

В “Укртютюні” побоюються, що ситуація призведе до збільшення нелегальної торгівлі та недоотримання грошей в бюджет. Водночас недобросовісні продавці матимуть цінову перевагу на ринку.

“Закликаємо народних депутатів України не допустити зловживання складним становищем у державі та просування корпоративних інтересів”, – наголосили в Асоціації.

Агентство Телевидения Новости