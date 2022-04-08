Поштові соціальні виплати та пенсії можна отримати через Ощадбанк

Громадяни, які переїхали або не мають поруч працюючого відділення «Укрпошти», всі соціальні виплати можуть отримати в «Ощадбанку» незалежно від місця реєстрації та проживання

Як повідомили у Департаменті соціальної політики, якщо раніше громадянин отримував соціальні виплати і допомоги через «Укрпошту», сьогодні немає можливості перевести їх у банк, оскільки управління соціального захисту населення тимчасово не працюють.

Але, за інформацією Міністерства соціальної політики України, таким громадянам «Ощадбанк» здійснить грошовий переказ через міжнародну платіжну систему «MY TRANSFER» («МАЙ ТРАНСФЕР»). Для отримання грошового переказу достатньо звернутися з паспортом та довідкою з номером РНОКПП (карткою платника податків) до будь-якого відділення «Ощадбанку» на території України.

Також у департаменті зазначили, що громадяни, які не встигли отримали свої виплати за березень через переказ, мають можливість зробити це протягом двох місяців з моменту зарахування (у березні він відбувся 18 числа). У будь-якому випадку, навіть якщо отримувач не звернеться за переказом протягом двох місяців, то всі належні суми будуть йому виплачені у наступних виплатних періодах.

Громадянам, які раніше отримували виплати через банки, варто очікувати отримання коштів через свій банк.

Список працюючих відділень «Ощадбанку» оновлюється та доступний за посиланням

Гаряча лінія «Ощадбанку»: 0800-210-800.

Агентство Телевидения Новости