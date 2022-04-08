Майже півсотні обстрілів Харкова, 15 поранених в Харкові.

За минулу добу російські окупаційні війська нанесли близько 48 ударів із артилерії, мінометів, танків та РСЗВ по районах Салтівки, П’ятихаток, Олексіївки, Центру міста, у Дергачах. Станом на зараз у Харкові та районі – 15 постраждалих, повідомляє голова адміністрації Олег Сінєгубов

⁃ Вночі внаслідок обстрілів окупантів було суттєво пошкоджено газопровід, на місці працюють аварійні бригади та намагаються ліквідувати наслідки.

⁃ Бої тривають в Ізюмському напрямку, у цьому районі продовжуємо евакуаційні заходи, зокрема із Барвінкового та Лозової.

⁃ До пунктів видачі у Харкові та до громад області доставляємо гуманітарну допомогу. Її можна отримати безкоштовно у відділеннях Нової пошти та Укрпошти

Агентство Телевидения Новости