Ленд-ліз для України. Що це означає для нашої економіки та хто за все заплатить

США допомагатиме нашій країні у війні проти Росії озброєнням, технікою, продукцією подвійного призначення, пальним та іншими військовими товарами

Війна України проти Росії дедалі більше нагадує Другу світову. Тільки тепер наша країна виступає у ролі жертви, на яку напали, і яку підтримують країни антипутінської коаліції. Слідом за санкціями проти російської економіки США можуть розпочати військову програму Ленд-ліз з надання Україні необхідних у війні товарів, як це було вісімдесят років тому на адресу союзників. Її вже схвалив американський Сенат.

“Сьогодні” разом із експертами розбиралися, як працюватиме механізм американської військової допомоги.

Що це таке

Вперше програма Ленд-ліз, яку можна перекласти, як “давати в борг і в оренду” (Lend Lease), було надано союзникам антигітлерівської коаліції з 1941 по 1945 роки. За цей час США надав цим країнам допомогу на 60 млрд доларів, щонинішніх цінах становить близько 700 млрд доларів.

П’яту частину суми отримав СРСР. І багато військових істориків вважають, що без такої допомоги Радянський союз міг би і програти війну.

За умовами тієї програми, оплату за поставки можна було зробити вже після перемоги і лише за техніку, яка залишилася цілою після війни. Або ж її можна було просто повернути назад. Понад те після війни більшість боргів союзникам було прощено.

“Сенат Конгресу США схвалив проєкт закону про “новий Ленд-ліз” для надання військової допомоги Україні і для нас зараз це має велике значення, тому що бюджету на все просто не вистачає, проте технічна сторона цієї угоди поки що викликає багато питань і, зрозуміло , це не просто безоплатна дружня допомога”, – пояснює аналітик компанії “Центр біржових технологій” Максим Орищак.

За його словами, під час Другої світової війни оплата бралася лише за обладнання та зброю, що залишилося після закінчення війни і придатне для цивільних цілей. Завдяки такій “співпраці” наша країна і зараз отримає американську військову техніку та спорядження в оренду.

Навіщо це потрібно США

Експерти кажуть, що така програма може суттєво спростити бюрократичні тяганини з надання допомоги Україні з боку США. Адже зараз будь-яке постачання зброї проходить низку погоджень з боку американських чиновників, а це гальмує процес. Якщо програму запустять, то допомога приходитиме в рази швидше, адже окремі затвердження поставок будуть не потрібні.

Крім того, це матиме позитивний вплив як для американської економіки, так і для рейтингу нинішнього президента США.

Я думаю, Ленд-Ліз – це статусна дія американського істеблішменту, спрямована насамперед на внутрішнього виборця, що показує своїм громадянам, що зло, а це Росія, має бути покарано. І що США сповнені рішучості його покарати”, – каже економіст Данило Монін.

При цьому експерт звертає увагу, що досі адміністрація Джо Байдена відмовляла у постачанні нашій країні як систем ППО, так і літаків.

“Вони постачають Україні виключно оборонне озброєння. Показують світові, що наша країна не може програти. Але я ще жодного разу не чув про постачання атакуючого озброєння. Навряд чи в Ленд-лізі щось зміниться, гадаю, він буде таким самим”, – каже Данило Монін.

Експерти зазначають, що ця програма насамперед буде вигідною для підприємств американської промисловості.

“Таким чином, США значно активізують свою військову промисловість, що у свою чергу допомагає економіці “рухатися”. Це не просто благодійність, на військових діях держави, які надають зброю та техніку, мають можливість заробляти”, – каже Максим Орищак.

Що це означає для України

З одного боку, нова програма має допомогти Україні у війні проти Росії, яка набагато краще озброєна технічно. З іншого боку, це може говорити, що США передбачають тривалу війну на виснаження противника.

“З урахуванням того, що потрібне ще голосування в Палаті представників Конгресу, очевидно, що США налаштувалися на довгу війну, в якій можна добре заробити. Україні, звичайно, не завадить американська зброя, але до битви за Донбас вона, найімовірніше, не встигне”, – продовжує Данило Монін.

Тому Україна зможе використати цей канал надалі під час переходу війни на позиційну стадію.

Крім того, від США Україна зможе отримувати не лише зброю, а й пальне, медичні товари та навіть продовольство. А це може бути потрібно не тільки Україні, а й Європі на тлі дефіциту продуктів у світі, що намічається.

“Забезпечувати Україну продуктами Європа зараз навряд чи зможе, оскільки сама стикається із серйозним ризиком дефіциту товарів надалі. Справа в тому, що через війну в Україні, яка, до речі, експортувала продукти харчування по всьому світу, вже 2022-2023 року може виникнути серйозний продуктовий дефіцит. Європа свого часу занапастила аграрний розвиток багатьох країн і якщо не вирішити питання активним відновленням роботи аграрного сектору, то може виникнути тотальний голод, особливо, якщо військові дії значно затягнуться”, – каже Максим Орищак.

Тому, за його словами, програма допомоги України, найімовірніше, обмежиться зброєю, технікою та військовим обладнанням. Зараз практично всі країни так чи інакше стикаються з різким зростанням інфляції і з дефіцитом деяких товарів продовольчого сектора, і чим довше все це тягнеться, тим більше буде масштаб.

Хто за все заплатить

Експерти кажуть, що розплатитися за військову допомогу після війни, зруйнованої Україні, буде вкрай складно. Тому багато хто сподівається, що її просто вибачать після перемоги над Росією, як це було під час Другої світової війни. Але є й інші варіанти – витрати на Ленд-ліз можуть змусити сплатити Москву як репарації або за рахунок заморожених резервів.

“Питання в тому, як Україна розплачуватиметься з Вашингтоном після війни, залишається відкритим. Хоча не варто виключати, що для оплати можуть використовувати заморожені Штатами російські активи. Одне, можна сказати, раз було прийнято рішення схвалити цей проєкт, значить, обидві сторони готуються до затяжних” військових дій, а сама допомога Україні має бути надалі компенсована повною мірою”, – резюмує Максим Орищак.

Агентство Телевидения Новости