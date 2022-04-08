Окупанти вивозять з Білорусі викрадені в українців автомобілі

Російські окупанти почали вивозити з Білорусі викрадені в українців машини. За крадені гривні вони скуповують золото. Про це повідомляє mind.ua із посиланням на білоруське видання «Motolko help».

Моніторингова команда активістів «Беларускі Гаюн» помітила велику колону техніки збройних сил рф, серед яких пересувалися легкові та вантажні цивільні автівки без номерів та з розпізнавальним знаком «V».

Серед вантажівок помітили машину з брендингом української торгової марки «Гаврилівські курчата».

Раніше проєкт неодноразово писав, що на білоруських дорогах помічали цивільні автомобілі без номерних знаків та з позначками «V».

З часом таких машин у Білорусі ставало все більше і вже в середині березня стало ясно, що серед них далеко не всі належать російським солдатам.

Найбільший трафік таких машин на білоруських дорогах був зафіксований 5 квітня, вже після початку відступу військ рф із території України. Паралельно з цим моніторингова група проєкту «Беларускі Гаюн» почала отримувати дедалі більше повідомлень від жителів України з проханням знайти їхні автомобілі, які були вкрадені солдатами-мародерами із тимчасово окупованих територій та згодом вивезені на територію білорусі.

Агентство Телевидения Новости