Російські військові влаштували катівню у селищі Гусарівка на Ізюмщині: серед вбитих є дитина

Після звільнення села Гусарівка Ізюмського району Харківської області від окупації військовими російської федерації поліція виявила на території приватного будинку понівечені тіла громадян, у тому числі дитини. Особи загиблих встановлюються, повідомляє ГУНП Харківської області.

4 квітня село Гусарівка українська армія звільнила від російських окупантів. На звільненій території почала працювати поліція Харківської області. Під час документування злочинів військових рф слідчі виявили на території приватного домоволодіння у підвальному приміщенні три понівечених та закатованих тіла. Особи загиблих встановлюються. За даними слідства, під час огляду тіл виявлено сліди тривалого знущання та катування. Люди були спалені заживо. Серед закатованих є одна дитина. Встановлено, що на території подвір’я тривалий час знаходилась комендатура військових російської федерації.

Біля одного з приміщень сільськогосподарського товариства в с. Гусарівка виявлено тіло чоловіка, який працював фельдшером у лікарні. Під час огляду його слідчі виявили синці на тілі та обличчі. Руки чоловіка були зв’язані за спиною. В області грудної клітини чоловіка виявлено кульове поранення. Його теж катували військовослужбовці російської федерації.

На автодорозі біля села Гусарівка в автомобілі виявили тіла чоловіка, жінки та їх трирічної дитини. Причиною їх смерті стала вибухова травма, отримана внаслідок артилерійських обстрілів.

Під час опитування місцевих жителів села Гусарівка встановлено, що на даний час є безвісти зниклі мешканці. Їх доля не відома. Під час окупації населеного пункту військовослужбовці російської федерації вели себе зухвало та цинічно, грабували майно жителів села, забороняли виходити зі своїх домівок, відбирали транспортні засоби.

Слідчі продовжують ретельно документувати наслідки окупації російськими військовими мирних міст і селищ Харківщини, збирати доказову базу кривавих злочинів окупантів рф для подальшого притягнення усіх російських вбивць, катів і ґвалтівників до справедливого суду.

Агентство Телевидения Новости