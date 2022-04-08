В Дергачах обстріляли лікарню та центр меддопомоги

У результаті ворожих бомбардувань протягом останньої доби завдано суттєвих пошкоджень цивільній інфраструктурі та житловим масивам міста Дергачі, повідомляє голова Дергачівської громади В’ячеслав Задоренко.

Зруйновано Центр первинної медико-санітарної допомоги, суттєво пошкоджено будівлі стаціонарного відділення Дергачівської центральної лікарні, Дергачікомунсервісу, а також промислового підприємства «Кіндерленд». Окрім цього, частково зруйновано та серйозно пошкоджено приватні будинки у різних районах міста.

Загиблих та постраждалих, за данимиЗадеренка, немає.

Агентство Телевидения Новости