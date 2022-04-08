Понад 1000 харків’ян примусово вивезл до рф, з України понад 40 000 людей

На територію Російської Федерації у примусовому порядку було вивезено близько 1000 мирних жителів. Про це в інтерв’ю Liga.net заявив голова ХОВА Олег Синєгубов.

“У нас лише приблизні дані наших джерел на окупованих територіях. Після примусової депортації зв’язатися з людьми майже неможливо. У людей забирають мобільні телефони та контролюють подальше перебування у РФ. За різними даними вивезли близько тисячі людей з Харківської області. Але не більше. Масового виїзду людей у ​​нас немає”, – зазначив Синєгубов.

Він зазначив, що багато населених пунктів у Харківській області перебувають у дуже скрутному становищі. Тому що окупанти не дають жодної можливості для евакуації. Також є багато складнощів з гуманітарним вантажем, тому що його просто не пропускають. Людей у ​​такий спосіб доводять до відчаю.

Після всього цього людям повідомляють, що єдиний шлях для порятунку – це фільтраційний коридор до Росії.

“Але люди тримаються. У нас постійно йде контакт із окупованими територіями. Деякі навіть намагаються проводити весняно-польові роботи, бо вірять, що врожай збиратиме саме Україна для наших людей”, – сказав голова ХОВА.

Всього понад 45 тисяч українців незаконно депортували до росії та білорусі з тимчасово окупованих територій.

Про це під час брифінгу у Медіацентрі “Україна” повідомила Тетяна Ломакіна, координаторка дій із гуманітарних коридорів від Офісу президента України.

За її словами, українців примусово вивозять з Донецької, Луганської, Харківської, Херсонської областей. Також факти викрадення людей фіксували під час окупації деяких населених пунктів на Київщині та Чернігівщині.

За даними Офісу Президента, окупанти перехоплюють людей під час отримання гуманітарної допомоги, або ж коли ті намагаються евакуюватись. Відомо також про викрадення українців безпосередньо з укриттів, зокрема у Маріуполі.

Людей депортують спершу до окупованих теритрій на Донеччині, там розміщують у фільтраційних таборах, потім – перевозять до росії та білорусі.

Агентство Телевидения Новости