Автомобіль “Харківобленерго” підірвався на міні

Співробітники “Харківобленерго” на службовому автомобілі підірвалися на міні, два чоловіки отримали поранення, повыдомляє прес-служба підприємстваНадзвичайна подія трапилася 8 квітня на околиці Дергачів. Бригада енергетиків направлялася на усунення аварійного пошкодження в електромережі. За попередніми даними, службовий пікап на грунтовій дорозі наїхав на міну. Внаслідок вибуху два працівника Дергачівського РЕМ отримали поранення, їх доставили до лікарні. Від автівки залишилася купа заліза.З початку війни фахівці “Харківобленерго” щодня працюють в зоні бойових дій, неодноразово потрапляючи під обстріли. Незважаючи на ризик для життя, енергетики тримають електричні мережі в робочому стані, від яких заживлені лікарні, об’єкти критичної інфраструктури та житлові райони

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