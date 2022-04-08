Путін на самоті поховав Жириновського

Жириновського поховали під піснеспіви Кирила: заради Путіна всіх вивели, пише УНІАН.

Москва попрощалася з затятим українофобом Михайлом Жириновським, який помер, за офіційними даними, 6 квітня. Російський скандаліст помер від ускладнення коронавірусу після 8 уколів вакцини РФ від COVID-19.

Відспівував українофоб у Храмі Христа Спасителя сам голова РПЦ Кирило.

Після чого тіло Жириновського перевезли до Будинку союзу, де з одіозним прихвостнем Кремля попрощалася вся путінська еліта, зокрема міністр оборони Сергій Шойгу, друг Путіна Дмитро Медведєв та сам глава РФ.

Заради Путіна із зали вигнали навіть почесну варту.

Самі росіяни, опитані пропагандистами у Москві, не приховували свою вдячність до політики російського шовиніста:

Володимир Вольфович був для всіх лідерів, людина з великої літери. Це велика втрата для всієї Росії;Іде ціла епоха. Епоха будівництва, епоха становлення нової Росії, що він, загалом, і створював;Великий діяч. Заснував цілий інститут світової цивілізації, був засновником. Він багато зробив для політики. Був кандидатом філософських наук;Великий пророк. Справді, великий пророк.

До речі, саме цій пророк напророкував, що він помре, якщо росія програє війну. “«Россия победит, и пусть я умру если я вру», заяввив він піл час свого останнього виступу в думі рф.

Агентство Телевидения Новости