У Харкові посадять саджанці, які надіслала містянам бабуся з Бурштина

Співробітники СКП «Харківзеленбуд» сьогодні, 8 квітня, отримали посилку з саджанцями від мешканки міста Бурштин Надії.

Пенсіонерка переслала з Івано-Франківської області саджанці фруктових дерев та гібіскуси.

«Харків отримує гуманітарну допомогу зі всіх міст України, але такого доброго вчинку ми навіть не очікували», – зазначили на підприємстві.

В СКП «Харківзеленбуд» повідомили, що найближчим часом визначать місце, де посадять молоді дерева. Скоріш за все, вони ростимуть у центрі Харкова і стануть символом єднання громадян.

«Від Заходу до Сходу, від Півдня до Півночі, бо ми всі – єдині. Ми – українці!» – наголосили в СКП.

Нагадаємо, що 4 квітня харків’янин Андрій Ільгов виклав допис у соціальній мережі «Facebook», у якому повідомив, що зустрів жінку з символічним ім’ям Надія у поштовому відділенні. Туди вона принесла саджанці для Харкова, бо почула, що місто потребує допомоги в озелененні.

Агентство Телевидения Новости