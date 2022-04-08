Затримано понад 20 диверсантів та зрадників

З 24 лютого 2022 року за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчими СВ УСБУ в Харківській області здійснюється досудове розслідування у майже 500 кримінальних провадженнях, здебільшого проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку (ст.ст. 437,438, 441 КК України) та щодо злочинів проти основ національної безпеки (ст.ст. 109, 110, 111, 113 КК України).

Не дивлячись на постійні ворожі обстріли, прокурори разом з іншими правоохоронними органами фіксують та розслідують кожен воєнний злочин. Вже повідомлено про підозру 30 особам у вчиненні злочинів, пов’язаних з вторгненням рф на територію України.

Особливо увага зосереджена на численних фактах грубого порушення міжнародного права, а саме обстрілах цивільних об’єктів. Завдяки зусиллям військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань України вдалося захопити у полон значну кількість військовослужбовців країни-агресора. Вже допитано понад 30 полонених із застосуванням відеофіксації.

Отримано докази стосовно 2 військовополонених: навідника та водія-заряджаючого БМ-21 «Град», які сприяли здійсненню артилерійських обстрілів, що спричинили руйнування об’єктів критичної інфраструктури та житлових будинків у селищі Козача Лопань Харківського району. Їм повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Крім того, отримані покази дозволять притягнути до відповідальності й інших військовослужбовців рф, причетних до військових злочинів, та їх вище керівництво, яке надавало злочинні накази.

Прикладів злочинів проти миру та безпеки людства з боку агресора безліч. Обстріл снарядами невстановленого калібру по ХОДА призвів до загибелі 31 особи. Через бомбардування авіацією зс рф селища Яковлівка Харківського району зруйновано 45 будинків, постраждало 12 осіб, з яких 4 померло.

Прокурори Харківської обласної прокуратури здійснюють процесуальне керівництво у низці кримінальних проваджень стосовно незаконної діяльності посадовців органів місцевого самоврядування в умовах воєнного стану. Виявилося, що зрадників чимало. Про підозру повідомлено 4 особам цієї категорії.

Зокрема, повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 КК України Куп’янському міському голові, який перейшов на бік країни-агресора та надав представникам рф допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

Також повідомлено про підозру голові Південноміської територіальної громади Харківської області за ч. 1 ст. 111 КК України, який блокував видачу вогнепальної зброї представникам територіальної оборони.

Викрито злочинну діяльність одного з депутатів Солоницівської селищної ради Харківського району від політичної партії «ОПЗЖ». Депутат надавав вказівки представникам молодіжного крила партії до підготовки для спільного вчинення насильницьких дій, щоб у подальшому встановити на території м. Харкова та області іншу владу. Депутата затримано, йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 109 КК України та взято під варту.

Ще одним прикладом зрадництва є дії депутата Ізюмської міської ради, який перейшов на бік ворога та на виконання завдання окупантів збирав дані про громадян України, які надавали допомогу ЗСУ, брали участь в проведенні АТО/ООС, а також щодо представників правоохоронних органів, територіальної оборони м. Ізюм та членів їх родин. Депутату заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України.

Не зупиняється і робота оперативних підрозділів, слідчих УСБУ в Харківській області та прокурорів з виявлення та документування осіб, які допомагають представникам рф у зборі даних про місцезнаходження об’єктів критичної інфраструктури та місць дислокації ЗСУ.

За такими фактами затримано та повідомлено про підозру 15 громадянам України та 1 громадянину рф. Усіх їх взято під варту.

Робота з документування цих та інших військових злочинів триває.

Агентство Телевидения Новости