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Під Харковом нетверезий водій на смерть збив велосипедиста та втік з місця ДТП

Під Харковом нетверезий водій на смерть збив велосипедиста та втік з місця ДТП

Напередодні о 21:40 до Чугуївського районного управління поліції надійшло повідомлення про смертельну ДТП в селищі Малинівка: автомобіль збив велосипедиста. Автівка з місця поїхала, постраждалий помер.

Правоохоронці провели першочергові слідчі дії та розшукали чоловіка, який вчинив смертельне ДТП. За попередньою інформацією, водій автомобіля «Audi A6» не впорався з керуванням та допустив наїзд на велосипедиста, який рухався по проїзній частині дороги. Внаслідок аварії тяжкі травми отримав 64-річний велосипедист, який під час надання медичної допомоги в лікарні помер.

39-річний  водій автомобіля за зовнішніми ознаками був у нетверезому стані. Освідування на стан сп’яніння затриманого виявило в його організмі алкоголь.

Наразі слідчими відкрито кримінальне провадження. Правопорушника затримали в порядку ст. 208 КПК України.

За  фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що призвело до смерті потерпілого) Кримінального кодексу України. Такий злочин карається ув’язненням терміном до 10 років.

Агентство Телевидения Новости

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