Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:45
Просмотров: 88

ВСУ збили новітній ударний БПЛА рф

ВСУ збили новітній ударний БПЛА рф

Отримано підтвердження бойової роботи українських воїнів, проведеної сьомого квітня. Фото рештків збитого новітнього ударного безпілотного літального апарата окупантів «Оріон» надало Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces.

Це середньовисотний БпЛА великої тривалості польоту. Бортове обладнання призначене для візуальної, радіолокаційної або радіотехнічної розвідки з можливістю тривалого патрулювання у визначеному районі. Можлива установка до чотирьох боєприпасів різного призначення, зокрема і ракет повітря-земля.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 