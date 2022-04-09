ВСУ збили новітній ударний БПЛА рф

Отримано підтвердження бойової роботи українських воїнів, проведеної сьомого квітня. Фото рештків збитого новітнього ударного безпілотного літального апарата окупантів «Оріон» надало Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces.

Це середньовисотний БпЛА великої тривалості польоту. Бортове обладнання призначене для візуальної, радіолокаційної або радіотехнічної розвідки з можливістю тривалого патрулювання у визначеному районі. Можлива установка до чотирьох боєприпасів різного призначення, зокрема і ракет повітря-земля.

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