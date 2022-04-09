В Ізюмі розбомбили завод, який працював на “оборонку”

Про це повідомив начальник відділу Ізюмської міськради Максим Стрельник.

Протитанковий ракетний комплекс українського виробництва «Стугна-П», наводить жах на російських окупантів, які вторглися в Україну. Ця зброя, в умілих руках наших Захисників, нищить не тільки бронетанкову техніку ворога, а ще й армійську авіацію противника. Головними перевагами ПТРК є дистанційне керування оператором випущенної ракети та наведення системи на ціль лазерним променем. До речі, виробництво лазерного комплексу здійснювалося на Державному підприємстві «Ізюмський приладобудівний завод». Саме наші земляки, ізюмчани виробляли оптичні прилади для «Стугни». Але, на жаль, зараз ІПЗ лежить в руїнах. Російські окупанти повністю зруйнували завод авіабомбардуваннями, а потім розграбували й те, що залишилося.Але справа Ізюма живе і кожна знищена ворожа техніка з ПТРК «Стугна-П» – це, у тому числі, заслуга ізюмчан! А вже скоро Збройні Сили України визволять наше місто від загарбників і ми відновимо Ізюм та його гордість – Ізюмський приладобудівний завод. Разом Переможемо!Слава Україні!, – написав Стрельник

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