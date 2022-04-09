Вокзал Краматорська призупиняє роботу, але евакуація з Донбасу триватиме

Укрзалізниця попри атаку російських військ на залізничний вокзал Краматорська продовжить евакуацію людей з Донбасу.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Зазначається, що Донецька та Луганська військово-цивільні адміністрації спрямовують максимум зусиль на евакуацію громадян, передусім дітей, жінок, літніх людей, осіб з інвалідністю – зараз саме час це зробити, адже обстріли стають дедалі інтенсивнішими.

Відтак залізниця не полишає задачу вивезти всіх до безпечних місць.

Однак, вокзал Краматорська призупиняє роботу через ушкодження, але евакуація продовжиться зі Слов’янська та Покровська на Донеччині, а також зі станції Новозолотарівка на Луганщині. Повний розклад рейсів буде опубліковано окремо.

“Зважаючи на зростаючу кількість атак по цивільних об’єктах, зокрема вокзалах, будуть додатково посилені заходи з недопущення скупчень навколо вокзалів, розділення потоків пасажирів тощо”, – наголосили в УЗ.

На сьогодні, 9 квітня, зі сходу призначено низку евакуаційних поїздів:

Зі станції Покровськ:

Покровськ- Тернопіль 10:00;Покровськ – Львів 12:00;Покровськ – Чернівці 13:00;Покровськ – Чоп 16:00;Покровськ – Пятихатки – Львів 12:30;Покровськ – Пятихатки – Львів 14:30.

Зі станції Слов’янськ:

№ 45 Слов’янськ – Ужгород 12:30;№ 273 Слов’янськ – Чернівці 14:00;№ 275 Слов’янськ – Тернопіль 15:00;№ 277 Слов’янськ – Львів 16:30.

Також зі станції Слов’янськ буде відправлено два електропоїзда диспетчерським розкладом.

Нагадаємо, вранці 8 квітня російські війська завдали двох ракетних ударів по залізничному вокзалу в Краматорську, де в цей час перебували близько 4 тисяч осіб, які очікували евакуації – переважно жінки, діти та люди похилого віку.

Внаслідок обстрілу загинуло 52 людини, госпіталізовано понад 100 поранених.

Агентство Телевидения Новости