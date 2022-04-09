Путін репресує своїх генералів за провал

Керівника П’ятої служби ФСБ, генерал-полковника Сергія Бесіду перевели з домашнього арешту в СІЗО Лефортово в Москві.

За інформацією ЗМІ, він був одним із тих, хто відповідав за політичну розвідку в Україні перед вторгненням.Як повідомив російський журналіст Андрій Солдатов, у справі Бесіди займається Головне Військове слідче управління Слідчого комітету. Під домашнім арештом Бесіда перебував із середини березня 2022 року.Тепер запобіжний захід генерала змінено на тюремне ув’язнення.

Агентство Телевидения Новости