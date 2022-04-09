Кіт Степан намінований на блогерський Оскар

Харківського Instagram-блогера кота Степана номінували на престижну премію World Influencers and Bloggers Awards 2022.

Нагородження відбудеться у Каннах у травні. Усі зібрані під час заходу гроші передадуть на допомогу Україні.Кіт Степан веде за допомогою господині свою сторінку в Інстрагам, він став відомий у світі після того, як його вільне фото перепостила Брітні Спірс.З початку війни з помстою акаунта Степана вже було зібрано допомогу для порятунку тварин в Україні

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