Кремль змінив командування. Вторгнення очолив генерал з досвідом бойових дій у Сирії

Російськими військами в Україні тепер керуватиме командувач Південного військового округу генерал Олександр Дворніков, який має великий досвід бойових дій у Сирії, повідомляє liga.net із посиланням на BBC.

За словами співрозмовників британського видання, між військовими підрозділами, які вдерлися до України 24 лютого, була дуже погана координація. Призначення Дворнікова покликане змінити це.

Джерела кажуть: якщо росія не змінить військову тактику, яка досі не дозволила військам досягти помітних успіхів на полі бою, то навіть за їхньої чисельної переваги українські війська, як і раніше, будуть ефективно протистояти росії, оскільки вони діють набагато розумніше, є більш маневреними та здатні завдавати несподіваних ударів.

Не виключено також, що переговори для росії можуть мати пріоритет над військовими операціями, щоб кремль міг відзвітувати хоч про якусь «перемогу» до 9 травня.

Про зміну тактики в Україні повідомила також заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. За її словами, росія мала певні плани до початку війни, але оскільки вони не спрацювали, то зараз вона змушена дуже швидко змінювати їх.

Маляр сказала, що окупанти визначають нові напрямки наступу і вираховують слабкі місця української оборони. «Вони не очікували саме такої оборони; вона у нас була більш інтелектуальною, ніж силовою. рф зараз використовує будь-який час для того, щоб війну затягнути», – сказала Маляр.

Дворніков командував «сирійськими» військами рф із вересня 2015 року.

У вересні 2016 року указом російського президента Володимира Путіна його призначили командувачем військ Південного військового округу, до якого держава-агресор рф включає територію окупованого Криму.

Указом путіна у червні 2016 року йому надано звання героя росії.

Агентство Телевидения Новости