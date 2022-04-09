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В росії заявили, що СБУ готує провокацію під Харковом, проте вказаний хімзавод не існує вже 10 років

В росії заявили, що СБУ готує провокацію під Харковом, проте вказаний хімзавод не існує вже 10 років

У Міноборони РФ розповіли, що СБУ готує провокацію на хімзаводі «Хімпром» під Харковом. Про це заявили в «рупорі» російської пропаганди «РИА Новости». Проте вказаний завод існує лише на карті – його було знищено 10 років тому, повідомляє ТСН.

«За підтвердженою інформацією, у місті Первомайський Харківської області українськими спецслужбами готується велика провокація з використанням отруйних речовин. На території виробничого об’єднання «Хімпром» співробітниками СБУ заміновано сховище зі 120 тоннами хлору. Дане сховище планується підірвати для звинувачення Збройних сил Росії у нібито створенні хімічної катастрофи, яка спричинила загибель місцевих жителів», – заявив представник Міноборони генерал-майор Ігор Конашенков на брифінгу.

Але завод «Хімпром» існує лише на картах.

«Найближчим часом буде ліквідовано одне з колись найбільших хімічних підприємств України – ДП «Хімпром». Наразі стало відомо, що відновити роботу першотравневого «Хімпрому» вже неможливо: найближчим часом ДП буде стерто з карти хімічної галузі України», – писав у 2012 році сайт Uaprom.info.

Наразі завод не працює, а будівлі цехів знесено, адже ще 2013 року було опубліковано відео вибуху однієї із будівель заводу.

Агентство Телевидения Новости

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