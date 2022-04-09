Окупанти продовжують перегрупування військ: у Бєлгородській області розгорнуті польові табори

Окремі підрозділи, що були виведені з території України, продовжують перебувати на території республіки білорусь. За наявною інформацією, з метою перегрупування військ, ворог здійснює переміщення підрозділів зі складу 35-ї загальновійськової армії Східного воєнного округу та 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ збройних сил російської федерації у Бєлгородську та Воронезьку області.

На Слобожанському напрямку противник продовжує інтенсивні обстріли та часткове блокування міста Харкова. Посилює ведення радіоелектронної розвідки. На території Бєлгородської області окупанти розгорнули польові табори для підрозділів, які переміщені з інших операційних районів.

На Ізюмському напрямку противник вів наступ у напрямку населених пунктів Бражківка та Сулигівка, успіху не мав.

На території Донецької та Луганської областей захисниками України за минулу добу відбито сім атак ворога, знищено дев’ять танків, сім одиниць броньованої та п’ять одиниць автомобільної техніки противника.

За попередню добу було уражено чотири повітряні цілі окупантів: два вертольоти, один БПЛА та одну крилату ракету. Інформація наразі уточнюється.

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