У звільненому селищі під Харковом знайдено братську могилу окупантів

Міф про те, що руські своїх не покидають остаточно зруйновано: при зачистці селища Вільхівка, що під Харковом, бійцями 92 омбр виявлено братську могилу окупантів. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Нагадаймо, 30 березня воїнами 92-ї механізованої бригади ЗСУ та добровольчими загонами під Харковом були знищені дві батальйонні тактичні групи 138-ї мотострілецької бригади та зведена батальйонна тактична група 59-го танкового полку ЗС рф.

Захоплено їхні штаби та вся документація. Понад 60 військовослужбовців цих частин здалися в полон.

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