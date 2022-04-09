Курс долара буде зафіксований до кінця війни, – заступник глави НБУ

До кінця війни Національний банк триматиме офіційний курс замороженим на рівні 29,25 грн за 1$.

Про це повідомив заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук під час телемарафону, передає Економічна правда.

За його словами, наразі цей курс планують фіксувати щонайменше до закінчення воєнного стану.

“А далі, після нашої перемоги, ми будемо поступово повертатися до звичного режиму плаваючого обмінного курсу. Будемо поступово знімати адмінобмеження, скорочувати свою участь на ринку. Але цей перехід відновлення стандартної роботи і відновлення валютної політики Нацбанку буде дуже поступовим, щоб уникнути різких потрясінь”, – пояснив Ніколайчук.

Як повідомлялося, у день вторгнення РФ в Україну Нацбанк зафіксував курс гривні на рівні 29,25 грн за 1$.

Агентство Телевидения Новости