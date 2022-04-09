Окупанти поводять себе на Харківщині, як в Бучі – Сінєгубов

На звільнених від окупації територіях Харківщини фіксуємо такі ж звірства росіян по відношенню до мирного населення, як в Бучі. Мародери, гвалтівники, вбивці жінок і дітей, їх не можна називати армією!, – заявив голова ХОВА Олег Сінєгубов

У селі Гусарівка, Ізюмського району, росіяни катували місцевих жителів. Після тривалого знущання – трьох людей спалили живцем. Серед загиблих є діти. в інтерв’ю радіо НВ

Крім цього знайшли тіло фельдшера лікарні, руки чоловіка були зв’язані за спиною, його також катували військові рф.

Просто посеред дороги росіяни із артилерії розстріляли авто, де була родина з дитиною.Частина жителів – зникла безвісти, кількість ще встановлюється.

Це жахливі нелюдські звірства, за які, повірте, окупанти понесуть покарання!

Агентство Телевидения Новости