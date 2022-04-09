Борис Джонсон прилетів у Київ.

Прем’єр-міністр Великобританії прилетів до воєнного Києва. Великобританія є лідером у впровадженні санкцій та лідером в озброєнні України, пише “Вечерній Київ”

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зустрівся у Києві із Президентом Володимиром Зеленським.

З офіційними візитами напередодні до Києва приїжджали одразу кілька європейських політиків. Серед яких була і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка дала опитувальник Президенту України, заповнення якого є необхідним кроком для надання Україні статусу кандидата в Європейський Союз.

Сьогодні у Києві, на банковій у офісі президента був і канцлер Австрії.

Підтримка Європи Києва одразу після визволення Київщини — потужна і смілива.

Години чи дні відділяють Україну від вирішальної битви на Донбасі, сьогодні не скаже ніхто. Але зараз йдеться про військове озброєння та зміцнення армії перед жорсткими боями за схід та південь України.

Іноземні лідери відвідують Бучу під Києвом, аби свідчити у своїх країнах про небачену жорстокість російської армії проти мирного населення у 21 столітті.

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