Харківським рятувальникам потрібна допомога

Всі охочі можуть фінансово допомогти харківським рятувальникам, які цілодобово рятують життя громадян та розбирають завали зруйнованих будівель

Як повідомили у Міському інформаційному центрі, з початку війни благодійні внески на потреби рятувальників зробили понад 2,2 тис. харків’ян. За цей час вони перерахували більше 2,1 млн грн, зокрема 2 162 703 грн – за березень та 17 450 грн – за квітень (станом на 5 квітня).

За отримані кошти було придбано обладнання та інструменти, необхідні рятувальникам для виконання службових обов’язків, а саме спецобладнання для розбирання завалів, 23 акумуляторні електроінструменти (шліфувальні машини), 20 стволів для гасіння, 50 касок, 10 домкратів, 60 вибухозахищених ліхтарів, п’ять комплектів різного інструменту та 120 захисних комбінезонів. Загалом на потреби рятувальників було витрачено близько 1 млн 855 тис грн у березні та близько 92 тис. грн – у квітні.

З повним звітом про витрати благодійних коштів можна ознайомитися за посиланням https://t.me/+05L3p0ZAQzgwY2Ri.

Допомогти рятувальникам фінансово можна за наведеними нижче реквізитами:

Гривневий рахунок: UA733052990000026209897783044 або картка 5363 5420 1464 6351АТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299РНОКПП 2612601133Отримувач: Попов Олександр ВолодимировичПризначення платежу: благодійність для рятувальників

Агентство Телевидения Новости