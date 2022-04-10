На супутникових знімках зафіксували 12-кілометрову колону російських військ, що рухалась на Харківщині

Американська компанія Maxar Technologies зробила нові супутникові знімки, на яких видно пересування колони російської техніки на схід від Харкова.

Про це повідомляє hromadske.ua із посиланням на CNN.

12-кілометровий конвой бронетехніки, вантажівок, артилерії рухався на південь через селище Великий Бурлук на сході від Харкова. Знімки зробили 8 квітня.

У Генштабі ЗСУ повідомляють, що російські війська зосереджуються на Донецькій, Луганській та Харківській областях. Так, росіяни хочуть встановити повний контроль над Донбасом.

У Пентагоні підтверджували, що росія готується зосередити свої сили у східних регіонах України, натомість із Чернігівської та Київської області російські війська вивели. Поки що в США не помічали, щоб російські війська, які відступили з Київщини та Чернігівщини, прямували на схід України.

Через загрозу наступу українська влада закликає жителів Донецької, Луганської та частини Харківської областей евакуюватися.

Агентство Телевидения Новости