Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:24
Просмотров: 90

На Харківщині збито черговий ворожий безпілотник

На Харківщині збито черговий ворожий безпілотник

На Харківщині підрозділ протиповітряної оборони 95 окрема десантно-штурмова бригада Збройнi Сили України з ПЗРК британського виробництва Starstreak успішно знищив черговий російських БПЛА «Орлан-10». Про це повідомили в Командуванні Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Це вже другий збитий багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс «Орлан-10», перший БПЛА такого типу – був збитий напередодні.

На відео зафіксовано перше бойове застосування ПЗРК Starstreak в бойових умовах саме підрозділом Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. На фото – залишки збитого сьогодні БПЛА.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 