На Харківщині збито черговий ворожий безпілотник

На Харківщині підрозділ протиповітряної оборони 95 окрема десантно-штурмова бригада Збройнi Сили України з ПЗРК британського виробництва Starstreak успішно знищив черговий російських БПЛА «Орлан-10». Про це повідомили в Командуванні Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Це вже другий збитий багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс «Орлан-10», перший БПЛА такого типу – був збитий напередодні.

На відео зафіксовано перше бойове застосування ПЗРК Starstreak в бойових умовах саме підрозділом Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. На фото – залишки збитого сьогодні БПЛА.

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