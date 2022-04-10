У Харківській області виявили небезпечні боєприпаси: міни вибухають через певні проміжки часу

У Харківській області виявили небезпечні боєприпаси ПТМ-1С: раніше такі міни не використовувалися. Найбільша небезпека в тому, що вони вибухають не відразу, а пізніше і вибухи починають відбуватися через певні проміжки часу. Про це повідомляє «РБК-Україна» із посиланням на The New York Times.

Житель села Безруки в Харківській області, на ім’я Сергій розповів, що поруч з його будинком 3 квітня впала ракета. Спочатку він не надав цьому великого значення, оскільки ракети падають дуже часто. Місцеві жителі вже добре розрізняють Смерчі, Гради, Урагани та інші різновиди зброї, яку використовують російські окупанти.

Але вранці поруч з будинком стався вибух. На вулиці Сергій виявив воронку глибиною в пару десятків сантиметрів, пошкоджений сарай і ще один боєприпас циліндричної форми, розміром з літрову пляшку газованої води.

Сергій сфотографував боєприпас і швидко повернувся в будинок. Через 20 хвилин стався ще один вибух. Після цього вибухи тривали майже до 3 години ночі з інтервалом близько 50 хвилин.

Як пояснили фахівці зі знешкодження бомб з Харкова, це перший відомий випадок з початку війни із застосуванням міни ПТМ-1С.

Це протитанкова міна була розроблена в СРСР. Однак в цьому випадку вона була налаштована таким чином, щоб вибухати через певні проміжки часу. Міна доставляється снарядом, в якому може бути до декількох десятків таких боєприпасів.

Міни такого типу колись використовували США – під час операції «Буря в пустелі» в Перській затоці в 1991 році. З 1997 року протипіхотні міни заборонені Конвенцією по наземних мінах. І до цього договору приєдналися 164 країни, в тому числі й Україна. А ось Росія цей договір не підписувала.

Експерти стверджують, що ці міни – це поєднання найгірших якостей касетних боєприпасів і протипіхотних мін. У ПТМ-1С є й інша небезпечна особливість – у них чутливі підривники, які можуть спрацювати, коли їх піднімають люди.

На щастя, від цих мін ніхто не постраждав. Сергій зазначив, що зазвичай діти грають на задньому дворі, але в той день йшов дощ. А він сам вийшов на вулицю, щоб заколотити вікна.

Як відзначають фахівці з Харкова, подібні снаряди були виявлені вже в декількох населених пунктах.

Як виглядають різні види мін і ракет, які не можна чіпати. І при виявленні потрібно відразу дзвонити фахівцям.

Агентство Телевидения Новости