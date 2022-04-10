Вінницькі поліцейські затримали харків’янина за крадіжку 4000 доларів та ювелірних виробів

Напередодні у Вінницькій області поліцейські затримали 35-річного мешканця Харкова, який тимчасово проживає в Тульчинській територіальній громаді, за підозрою у вчиненні крадіжки грошових коштів та ювелірних виробів переселенки.

До поліції звернулась 36-річна мешканка Харкова з повідомленням про крадіжку.

Переселенка повідомила, що з кімнати будинку, у якій вона тимчасово мешкає, невідомий викрав її заощадження у сумі 4000 доларів США та ювелірні вироби.

Як повідомляє пресслужба поліції Вінницької області, ході проведення першочергових розшукових заходів працівники поліції встановили особу причетну до вчинення злочину.

Ним виявився земляк потерпілої: харків’яни тимчасово винаймали кімнати в одному з будинків села Мазурівка. Зловмисник скористався незачиненими дверима кімнати сусідки та викрав гроші і прикраси.

Крадені кошти частково витратив, а ювелірні вироби здав у ломбард.

Слідчі оголосили правопорушнику про підозру у вчиненні злочину за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка).

Санкція статті передбачає покарання до 8 років ув’язнення. Чоловік затриманий та поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

Поліцейські звернулися з клопотанням до суду про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости