У Туреччині вирішили не відмовлятися від туристів із росії, і дати їм можливість відвідувати курорти навіть у разі арештів російських літаків за кордоном. При цьому опрацьовують варіанти для фінансування проекту про створення нової авіакомпанії. Вона займатиметься виключно перевезенням російських туристів на турецькі курорти. Про це пише ZN.UA із посиланням на газету Sabah.

Зазначається, що базуватиметься авіакомпанія в аеропорту Анталії. Поки що до «дорожньої карти» включено три пункти.

Кредити під державні гарантії для підтримки кількох великих компаній, що приймають. Йдеться про тих, що втратили російських туристів через авіасанкції.Створення нової авіакомпанії, до якої залучать літаки без ризиків вторинних санкцій, а також страхових ризиків. У цьому випадку вже можуть залучити лайнери інших авіакомпаній. Їх тимчасово передадуть новому перевізнику.Виділення 1,5 мільйонів крісел на рейсах Turkish Airlines для «пакетних» туристів. Цей захід вже реалізується.

Останні дані соцопитування показали, що громадяни Туреччини вважають Альянс відповідальним за “українську кризу”.

Також раніше повідомлялося, що росіяни масово переносять свій бізнес до Туреччини, щоб уникнути санкцій та інших незручностей, пов’язаних із рф.

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