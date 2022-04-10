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Через ракетний удар аеропорт у Дніпрі зруйновано

Через ракетний удар аеропорт у Дніпрі зруйновано

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

“Повторна атака на аеропорт у Дніпрі. Від нього вже не залишилося живого місця. Зруйновано і сам аеропорт, і інфраструктуру поряд. А ракети відлітають і летять. Кількість постраждалих з’ясовуємо. Як тільки буде інформація – повідомлю”, – написав голова ОВА.

Резніченко також додав, що у селі Звонецьке Солонянського району окупанти потрапили в інфраструктурний об’єкт.

Агентство Телевидения Новости

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