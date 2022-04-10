Денисова оприлюднила статистику викрадених рашістами дітей та нові факти катувань

Російські війська “насильно депортували” до Росії понад 600 000 українців, у тому числі близько 121 000 дітей, заявила уповноважений з прав людини в Україні Людмила Денісова, — цитує Theguardian.

Денисова сказала:

“Така тактика застосовується російськими військами не вперше. Довівши місто до критичного становища, противник пропонує умовний коридор до Росії нібито для порятунку людей, не залишаючи людям вибору”.

Наразі російські ЗМІ повідомляють, що з України депортовано 615 тисяч людей, у тому числі 121 тисяча дітей.

Зокрема, даними Денисової, незаконно вивезених жителів Маріуполя утримують в таборі під Пензою, в установі закритого типу з кількома корпусами, обнесеною парканом та охоронюваним – на в’їзді контрольно-пропускний пункт.

Свобода пересування маріупольців там обмежена – виходити із табору заборонено.

За інформацією Денисової, на сьогоднішній день у таборі утримуються понад 400 українських громадян – в основному жінки та 147 дітей різного віку, включаючи немовлят.

Днями очікується ще партія примусово завезених. Йдеться орієнтовно про 150 осіб.

Також обмудсвумен заявила, про нові факти катувань.

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