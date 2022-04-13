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Є високий ризик застосування росіянами хімічної зброї – Міноборони

Є високий ризик застосування росіянами хімічної зброї – Міноборони

У Міністерстві оборони України заявили про високий ризик того, що росія може застосувати хімічну зброю проти українців. Відповідну заяву зробила заступник міністра оборони Ганна Маляр в ефірі інформаційного марафону, пише УНІАН.

«Треба не забувати, що сьогодні в державі високий ризик застосування хімічної зброї з боку Росії, тому що вони розглядають такі сценарії. І, попри те, що вони випустили по Україні більше тисячі ракет, у них залишається величезний арсенал», – сказала вона.

Маляр закликає не розслаблятися. «Війна є в її активній фазі. Ми не можемо говорити, що падає активність, зменшуються бої. Вони є, тривають на сході України, і дуже запеклі бої. І в залежності від того, як будуть розвиватися обставини в інших регіонах, буде зрозуміло, чи буде ворог просуватися далі».

Маляр також заявила про ризики відновлення агресивних бойових дій залишаються у всіх регіонах України: населенню не рекомендують повертатися додому, в тому числі до Києва.

Агентство Телевидения Новости

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