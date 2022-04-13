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ЗСУ просять допомоги, щоб лишити російських військових без зв’язку

ЗСУ просять допомоги, щоб лишити російських військових без зв’язку

Українські військові просять допомоги у розшуку російських комплексів зв’язку «Редут-2УС» на території України.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, пише hromadske.ua.

«Ця установка призначена для побудови закритого бездротового зв’язку. Через неї росіяни отримують та дають команди, а також обмінюються інформацією. Знищення «Редута-2УС» дозволить обірвати цей зв’язок», — зазначив Білошицький.

Фото чи відео ворожої техніки він закликав надсилати у чатбот «єВорог». За словами Білошицького, лише за два дні через чатбот українські військові отримали вже 33 геолокації техніки росіян.

Агентство Телевидения Новости

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