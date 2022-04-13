Барвінкове знов обстріляли: троє загиблих, один постраждалий

Напередодні близько 16:00 військовослужбовці рф вкотре обстріляли місто Барвінкове Ізюмського району.

Внаслідок цього загинули троє людей, серед них – 16-річна дівчина.

20-річний хлопець отримав тілесні ушкодження.

Низку житлових будинків пошкоджено та зруйновано.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчими СВ Управління СБУ в Харківській області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Досудове розслідування триває.

Агентство Телевидения Новости