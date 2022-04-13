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ДБР викрило харків’янина – прихильника «руського миру», який закликав до окупації міста

ДБР викрило харків’янина – прихильника «руського миру», який закликав до окупації міста

Під час проведення оперативних заходів, співробітників ДБР зацікавив мешканець Харкова, який відкрито підтримував росіян у соціальних мережах та під обстрілами чекав на «руський мір». У той час, коли місто обстрілювали російські війська, чоловік публікував повідомлення, про те, як з нетерпінням чекає повну окупацію міста. Також активно вів листування в месенджерах, де закликав підтримувати загарбників.

10 квітня 2022 року до нього навідалися працівники ДБР. У розмові чоловік був вже не такий говіркий, як у соціальних мережах, свої дописи прокоментувати не наважився, повідомляє пресслужба Теруправління ДБР у Полтаві.

За матеріалами оперативних працівників ДБР слідчим відділом СБУ в Харківській області зареєстровано кримінальне провадження. Нині чоловіку вже повідомлено про підозру за виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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