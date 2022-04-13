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В ДСНС попереджають про новий вид шахрайства

В ДСНС попереджають про новий вид шахрайства

Жителів щойно звільнених від окупантів районів попереджають про активізацію шахраїв. З’явилась інформація про випадки, коли деякі особи ходять по приватним будинкам і пропонують за гроші провести обстеження помешкань на наявність вибухонебезпечних предметів, а також надають послуги платного розмінування. При цьому, особи представляються піротехніками ДСНС. Такі випадки зафіксовані на Київщині, повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

«Заявляємо, що наша Служба і наші підрозділи не мають жодного відношення до цих шахраїв і засуджують будь-які спроби нажитися на чужій біді! Усі роботи з розмінування виконуються нами безкоштовно, згідно планів і в порядку черговості!

Будьте уважні до тих, хто пропонує подібні послуги та одразу повідомляйте про такі випадки на номер 102!», йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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