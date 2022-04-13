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У Харкові затримали жінку, яка надавала окупантам інформацію про розташування військової техніки ЗСУ

У Харкові затримали жінку, яка надавала окупантам інформацію про розташування військової техніки ЗСУ

Харківські правоохоронці затримали жінку, яка надавала представнику РФ відомості про місцезнаходження військової техніки ЗСУ, повідомили в прокуратурі Харківської області.  

Досудовим розслідуванням встановлено, що жінка за допомогою месенджерів повідомляла окупантам дані по Харківському регіону про військову техніку та транспортні засоби ЗС України, її найменування, шляхи руху, а також місцезнаходження інженерних споруд та укріплень ЗСУ.

Наразі в порядку ст. 615 КПК України підозрювану взято під варту.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 39-річній громадянці України за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України). Досудове розслідування здійснюється слідчим відділом Управлінням СБУ у Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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