Журналісти CNN стали свідками інтенсивного обстрілу мікрорайону Салтівка у Харкові

Команда CNN стала свідком інтенсивного обстрілу мікрорайону Салтівка на північному сході Харкова. За інформацією видання, журналісти CNN перебували на північному сході Харкова вздовж траси E40, коли посилилися обстріли. Перед тим, як українські військові попередили команду про необхідність переміщення на безпечнішу позицію, лунали постріли та вогонь зі стрілецької зброї.

«Обстріли були свідченням того, що росія веде широкомасштабну військову атаку, що відображає висловлювання вищих урядовців протягом останніх днів, сказав CNN представник обласної прокуратури Харкова», йдеться в статті CNN.

«Російські війська продовжували обстріли Харкова та його околиці, обстрілюють житлові райони області з реактивних систем залпового вогню, артилерії та танків, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Під час цих обстрілів було вбито та поранено мирних жителів».

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