В ДСНС створили інтерактивну карту віявлення вибухонебезпечних предметів у регіонах

На офіційному сайті ДСНС запрацювала інтерактивна мапа з місцями виявлення вибухонебезпечних предметів та небезпечних ділянок

Відтепер можна щоденно відстежувати детальну динаміку робіт по розмінуванню (кількість виїздів, площа розмінованих територій та кількість розмінованих вибухонебезпечних предметів) в розрізі регіонів https://bit.ly/3vclOx3

Подати заявку про знахідку вибухонебезпечних предметів та відстежувати статус її виконання можна через сторінку з інтерактивною мапою на сайті або за номером 101.

Агентство Телевидения Новости