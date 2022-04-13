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13.04.2022 22:23
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Харківські патрульні піймали коригувальника ворожих обстрілів

Харківські патрульні піймали коригувальника ворожих обстрілів

Патрульні продовжують затримувати осіб, які, ймовірно, причетні до коригування ворожих обстрілів, повідомили в пресслужбі УПП Харківської області.

Зокрема сьогодні вдень, після обстрілу в одному з районів міста, патрульні помітили чоловіка, який стояв на даху недобудови та робив знімки на мобільний телефон. Під час перевірки в телефоні громадянина були фото, які він відправляв на мобільні телефони з росії.

Надалі чоловіка патрульні передали до відповідних служб.

Агентство Телевидения Новости

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