Харківські патрульні піймали коригувальника ворожих обстрілів

Патрульні продовжують затримувати осіб, які, ймовірно, причетні до коригування ворожих обстрілів, повідомили в пресслужбі УПП Харківської області.

Зокрема сьогодні вдень, після обстрілу в одному з районів міста, патрульні помітили чоловіка, який стояв на даху недобудови та робив знімки на мобільний телефон. Під час перевірки в телефоні громадянина були фото, які він відправляв на мобільні телефони з росії.

Надалі чоловіка патрульні передали до відповідних служб.

Агентство Телевидения Новости