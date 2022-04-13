«Москва» горить. Поки що тільки російський корабель

Голова Одеської ОВА Максим Марченко підтвердив: українські військові влучили в російський ракетний крейсер «Москва», після чого сталося загоряння судна. За попередньою інформацією, на борту крейсера може знаходитися близько 500 членів екіпажу.

«Підтвердили, що ракетний крейсер «Москва» сьогодні пішов саме туди, куди його послали наші прикордонники на острові Зміїний!

Ракети «Нептун» які стоять на сторожі Чорного моря завдали російському кораблю дуже серйозних пошкоджень. Слава Україні!»

Агентство Телевидения Новости